أعلى نسب الأمطار في الدولة حتى صباح اليوم

أعلن المركز الوطني للأرصاد في تقريره المناخي اليومي، عن كميات الأمطار المسجلة في الدولة من محطات الرصد الخاصة به، من الساعة 08:00 صباح يوم أمس 18 ديسمبر وحتى الساعة 8 من صباح اليوم 19 ديسمبر.

وبحسب التقرير سجل ميناء صقر أعلى كمية من الأمطار بلغت 98 ملم، تلته منطقة الغزلة بـ 94 ملم، تلاهما جبل جيس بـ 92.3 ملم، وجبل الرحبة بـ 91.3 ملم.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، و سرعتها / 15 إلى 30 تصل إلى 45 كم/س.