شرطة الشارقة تتيح خدمة الحصول على شهادة تضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

تواصل القيادة العامة لشرطة الشارقة تقديم خدمة الحصول على “شهادة بشأن تضرر وتلف مركبة” بفعل الحالة الجوية التي شهدتها الدولة، عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني.

وأشارت إلى أن طريقة التسجيل تكون عبر الدخول إلى تطبيقها الذكي أو الموقع الإلكتروني ثم اختيار “خدمات شرطية” من قائمة الخدمات”، ثم “شهادات لمن يهمه الأمر”، وملء جميع الحقول المطلوبة، وبمجرد الانتهاء والضغط على أيقونة “تقديم” للحصول على الشهادة.