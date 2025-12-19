شرطة دبي تتيح خدمة الحصول على شهادة تضرر المركبات بسبب الأحوال الجوية

أعلنت شرطة دبي إمكانية اصدار شهادة بالضرر الذي تعرضت له المركبات في الإمارة بسبب الأحوال الجوية، من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق شرطة دبي الذكي.

وقالت شرطة دبي في تدوينة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" إنه يمكن تقديم الطلبات من خلال الدخول إلى موقع شرطة دبي الإلكتروني أو التطبيق الذكي، والتقديم على خدمة باقة الشهادات، ثم اختيار خدمة شهادة (لمن يهمه الأمر)، ثم اختيار الكوارث الطبيعية، وإرفاق صور للمركبة المتضررة، ومن ثم التقديم لإصدار الشهادة.