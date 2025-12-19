«طرق دبي»: إيقاف خدمات الحافلات بين المدن من وإلى الشارقة وعجمان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إيقاف خدمة الحافلات بين المدن بشكل مؤقت من وإلى إمارتي الشارقة وعجمان، حتى إشعار آخر، وذلك نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها الدولة حاليًا.

وأوضحت أن القرار يأتي حرصًا على سلامة الركاب والسائقين، داعية المتعاملين إلى متابعة التحديثات الرسمية الصادرة عبر القنوات المعتمدة، والتخطيط المسبق لتنقلاتهم وفق المستجدات.

وأكدت أن استئناف الخدمات سيتم الإعلان عنه فور تحسن الظروف الجوية وعودة الأوضاع إلى حالتها الطبيعية.