"طيران الإمارات": إلغاء وتأخير بعض الرحلات بسبب الأحوال الجوية

قالت طيران الإمارات إن الأحوال الجوية في المنطقة أثرت على عملياتها، ما أدى إلى إلغاء بعض الرحلات وتأخيرها وإعادة جدولة مواعيدها.

وحثت طيران الإمارات مسافريها على التحقق من حالة رحلاتهم من خلال زيارة صفحة حالة الرحلات للاطلاع على أحدث المعلومات المتعلقة برحلاتهم.

وبينت أنه لضمان استلام آخر التحديثات الخاصة بالرحلات، يُنصح العملاء بالتأكد من صحة بيانات الاتصال الخاصة بهم عبر زيارة صفحة إدارة الحجز.

ولفتت إلى أن الرحلات الملغاة هي:

EK977/978 دبي / طهران / دبي

EK823/824 دبي / الدمام / دبي

EK945/946 دبي / البصرة / دبي

EK866/867 دبي / مسقط / دبي

EK853/854 دبي / الكويت / دبي

EK835/836 دبي / البحرين / دبي

EK837/838 دبي / البحرين / دبي

EK705/796 دبي / سيشل / دبي

EK656/657 دبي / ماليه / دبي

EK650/651 دبي / كولومبو / دبي

EK636/637 دبي / بيشاور / دبي

EK043/044 دبي / فرانكفورت / دبي

EK322/323 دبي / إنشيون / دبي