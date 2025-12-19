"فلاي دبي": إلغاء وتأخير وتحويل مسار بعض الرحلات

أعلنت شركة فلاي دبي أن الحالة الجوية، تسببت في إلغاء عدد من الرحلات أو تأخير وتحويل مسار بعضها.

ونصح متحدث باسم الشركة المسافرين عبر الناقلة بالوصول إلى المطار قبل وقت كافٍ من الرحلة، والاطلاع على التحديثات عن رحلاتهم بشكل مستمر.

وأكد أن أولوية الشركة تقليل تأثير الحالة الجوية على جدول الرحلات، وضمان وصول الركاب إلى وجهاتهم النهائية في أقرب وقت ممكن، مع التشديد على أن سلامة الركاب والطاقم هي الأهم.