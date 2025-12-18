منصور بن زايد: نهنئ أشقاءنا في المغرب بمناسبة فوزهم بكأس العرب

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، الشعب المغربي الشقيق بمناسبة فوزه بكأس العرب.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نهنئ أشقاءنا في المملكة المغربية بمناسبة فوزهم بكأس العرب، كما نبارك للمنتخب الأردني الأداء المشرف والروح التنافسية العالية.

ونثمّن لدولة قطر الشقيقة حسن التنظيم والنجاح المتميز للبطولة، بما يعكس مكانة الرياضة العربية وقدرتها على جمع الأشقاء."