«الموارد البشرية» تحث «الخاص» على « العمل عن بُعد»

حثت وزارة الموارد البشرية والتوطين منشآت القطاع الخاص في المناطق الأكثر تأثراً بالحالة الجوية التي تمر بها الدولة، على «ممارسة العمل عن بُعد» اليوم، لمن تسمح طبيعة عملها بذلك، بما يحفظ صحة وسلامة العاملين.

فيما أكدت بلدية دبي أنها تتابع الموقف عن كثب، وأن جميع الفِرَق تعمل على مدار الساعة لمعالجة آثار الأمطار، وأكدت البلدية أنها استكملت حزمة واسعة من الإجراءات الوقائية والفنية، أبرزها فحص وصيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في مختلف أنحاء دبي، واستكمال أعمال مد خطوط ضخ مياه فوق الأرض بطول إجمالي 60 كيلومتراً، لتعزيز سرعة تصريف المياه في عدد من المواقع خلال فترات هطول الأمطار.