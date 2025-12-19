إجراءات احترازية في مختلف إمارات الدولة للحد من تداعيات الطقس

شهدت إمارات الدولة هطول أمطار نتيجة الحالة الجوية التي تشهدها الدولة، وتستمر حتى اليوم، ما دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ إجراءات احترازية واستباقية للحد من آثارها وضمان سلامة المجتمع، وفي دبي شملت الإجراءات إصدار تعليمات مشددة للقيادة الآمنة والحد من الحوادث المرورية، وإغلاق الحدائق العامة والشواطئ مؤقتاً في كل من دبي والشارقة وعجمان، إلى جانب رفع جاهزية فِرَق الطوارئ واستقبال البلاغات على مدار الساعة.

وتفصيلاً، حثّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في الظروف الجوية الماطرة، مؤكدة على ضرورة اتباع ممارسات القيادة الآمنة لحماية السائقين والركاب وضمان السلامة على الطرق.

وحددت الهيئة، في تقرير السلامة خلال الأحوال الجوية، 14 إجراءً رئيساً تجب مراعاتها أثناء القيادة في الأمطار، أبرزها ضرورة التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية، والحرص على فحص مستوى سائل تنظيف الزجاج في الخزان المخصص له بالمركبة قبل الانطلاق لضمان قيادة آمنة، والحرص على زيادة مسافة الأمان بين المركبات، وتفقّد حالة ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق، سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة، والحرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة، واستخدم المساحات والإضاءة الخارجية، لتزيد من وضوح الرؤية.

وأكدت ضرورة مراقب السرعة والقيادة، وعدم زيادة السرعة بتجاوز مركبة بطيئة، أو الابتعاد عن مركبة في الخلف، إذ تسهم في زيادة احتمالية انزلاق المركبة، وتقلل من كفاءة المكابح.

ودعت إلى أهمية إشعال الأضواء الأمامية، وإعطاء المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث، وتجنب استخدام أضواء المصابيح العالية وإشارات الضوء الرباعية إلا في الحالات الطارئة.

المخاطر الصحية

وحذرت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية من المخاطر الصحية المحتملة المصاحبة للتقلبات الجوية وهطول الأمطار، مؤكدة أهمية الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة أفراد المجتمع.

ودعت المؤسسة أفراد المجتمع إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان، وعدم الخروج إلا عند الضرورة، خصوصاً في المناطق القريبة من تجمعات المياه، مع الالتزام التام بالتعليمات والتحذيرات الصادرة عن الجهات المختصة والسلطات المحلية.

وشددت على ضرورة تجنّب المياه الراكدة، لما تشكّله من بيئة خصبة لانتشار الأمراض التي ينقلها البعوض، إضافة إلى تجنّب ملامسة مصادر الكهرباء في حال وجود تجمعات مائية، حرصاً على السلامة الشخصية.

وأكدت المؤسسة ضرورة عدم استهلاك أي مواد غذائية لامست مياه السيول، حتى وإن بدت مغلقة.

وأعلنت بلدية دبي إغلاق الشواطئ والحدائق العامة في الإمارة، أمس واليوم، نظراً إلى الأحوال الجوية غير المستقرة، مؤكدة أهمية الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة، وأن فرق البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع أي بلاغات أو التعامل مع الأحوال الجوية غير المستقرة، وأصدرت البلدية مجموعة من الإرشادات الاحترازية، تشمل «تأمين وعزل كل التوصيلات الكهربائية داخل المنازل والمباني، وتنظيف المصارف الداخلية للأمطار في المنزل أو المبنى».

كما أعلنت بلدية مدينة الشارقة إغلاق جميع الحدائق العامة في الإمارة أمس واليوم.

فيما أعلنت أيضاً دائرة البلدية والتخطيط في عجمان إغلاق جميع الحدائق مؤقتاً.