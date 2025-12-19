أكياس رملية لمنع اندفاع مياه الأمطار للمنازل

عزز سكان في عدد من أحياء المنطقة الشرقية إجراءات حماية منازلهم باستخدام الأكياس الرملية والحواجز المصنوعة من الألمنيوم أو الإسمنت، ضمن استعدادات وقائية تهدف إلى الحد من تسرب مياه الأمطار إلى داخل المساكن.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن بعض المنازل غير مهيأة بالكامل لمواجهة كميات الأمطار المتزايدة، خصوصاً في الأحياء المنخفضة، أو التي تتكرر فيها تجمعات مياه الأمطار أمام المساكن، ما استدعى اتخاذ تدابير استباقية للحد من المخاطر وحماية الممتلكات.

وقال المواطن عبدالله محمد الحفيتي من الفجيرة إن «الاستعداد لموسم الأمطار أصبح جزءاً من التخطيط السنوي لإدارة المنازل، في ظل تغير أنماط الطقس، وازدياد حدة التقلبات الجوية خلال السنوات الأخيرة».

وذكر أن الأكياس الرملية والحواجز المؤقتة تستخدم كوسيلة تنظيمية لتوجيه مسار المياه بعيداً عن المداخل، وليس فقط كإجراء طارئ، مضيفاً أن الوعي المجتمعي بأساليب الوقاية تطور بشكل ملحوظ، حيث بات السكان يتبادلون الخبرات فيما بينهم حول أفضل الطرق لحماية المنازل.

من جهته، أوضح المواطن خالد البلوشي، من مدينة كلباء، أن الاستعداد المبكر خفف من حالة القلق التي كانت تصاحب مواسم الأمطار في السابق، مشيراً إلى أن تنظيم المداخل وتحسين محيط المنزل الخارجي أسهم في تقليل تجمع المياه، حتى في حال هطول أمطار غزيرة.

وذكر المواطن عبدالله الشامسي أن سهولة توافر الأكياس الرملية شجع كثيراً من الأسر على تبني هذه الحلول كخيار وقائي، بدلاً من الاكتفاء بإصلاح الأضرار بعد وقوعها.

وأكد المهندس الاستشاري، محمد السياب، أن الطلب على الاستشارات الهندسية الوقائية سجل زيادة واضحة خلال السنوات الثلاث الماضية، بفعل تكرار تجمع مياه الأمطار أمام عدد من المنازل، مشيراً إلى أن الملاك أصبحوا يولون اهتماماً أكبر بدراسة فروقات الارتفاع والانخفاض في محيط مساكنهم، لاسيما عند المداخل ومستويات الأرضيات، بهدف توجيه المياه بعيداً عن المباني، والحد من احتمالات تسربها وتقليل الأضرار المترتبة عليها.

وأشار إلى أن الحلول تتنوع بين تعديل المداخل، وإنشاء حواجز أرضية، وتحسين مسارات تصريف المياه، بما يتناسب مع طبيعة كل موقع.

وذكر المقاول، أمين محمد، أن شركات المقاولات تلقت خلال الفترة الماضية طلبات متزايدة لتنفيذ أعمال وقائية مرتبطة بموسم الأمطار، لافتاً إلى أن كثيراً من هذه الأعمال تركز على تركيب حواجز إسمنتية أو معدنية أمام المداخل الخارجية.

وأفاد المهندس المعماري، محمد عبدالله، بأن عدداً من سكان مناطق مسافي والفصيل والحيل ومدينة كلباء، توجهوا خلال الفترة الأخيرة إلى طلب استشارات هندسية، تتضمن تنفيذ حواجز أمام المداخل.

وأشار إلى أن تنامي الوعي بأهمية الاستعداد المسبق لمواجهة الأمطار انعكس إيجاباً على حجم الأضرار.