أمطار غزيرة وبرق ورعد على رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة، فجر أمس، هطول أمطار غزيرة، رافقها برق ورعد ونشاط واضح للرياح، في تطوّر جوي ينسجم مع ما أكد عليه مختصو «مركز العاصفة»، بشأن ذروة تأثير منخفض «البشاير» في مناطق الدولة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وشهدت المناطق الجبلية مظاهر طبيعية لافتة، إذ بدأت شلالات جبل جيس في الجريان من القمم الجبلية الأعلى في الدولة، وسط متابعة الجهات المختصة تحسباً لأي جريان للأودية في المناطق المنخفضة. كما سُجل جريان أودية في مواقع متفرقة من الإمارة نتيجة غزارة الهطول.

وامتدت تأثيرات المنخفض إلى مناطق ساحلية وشمالية داخل رأس الخيمة، حيث نزلت حبات البرد (الثلج) على مناطق مثل الرمس وخور خوير، مصحوبة برياح قوية وانخفاض في درجات الحرارة، في مؤشر واضح إلى قوة الاضطراب الجوي شمال الدولة.