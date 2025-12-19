الحالة الجوية غير المستقرة تصل إلى ذروتها اليوم

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تشهد اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي، التي تتأثر بها منذ يوم السبت الماضي، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وتفصيلاً، شهدت الدولة، على مدار اليومين الماضيين، طقساً غير مستقر، وغائماً جزئياً إلى غائم، نتيجة تعمق المنخفض الجوي العلوي، مصحوباً بكتلة هوائية باردة، مع تزايد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، وصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، وتساقط البرَد على بعض المناطق.

وأوضح المركز أن الطقس، اليوم، غير مستقر ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرَد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 65 كيلومتراً/ساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان، خصوصاً مع السحب.

ويكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على البحر مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 40 كيلومتراً/ساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت إلى أن طقس الأحد سيكون غائماً جزئياً بوجه عام. وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، رطباً ليلاً وصباح الإثنين على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 10 إلى 25، تصل إلى 35 كيلومتراً/ساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي، ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يبدأ الطقس، الإثنين المقبل، في التحسن، حيث سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب على الجزر وبعض المناطق الغربية، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء المقبل على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً شمالاً، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كيلومتراً/ساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وجددت شرطة أبوظبي دعوتها للسائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة وتدابير السلامة على الطرق الداخلية والخارجية أثناء هطول الأمطار والتقلبات الجوية المتوقعة، وعدم الاقتراب من أماكن جريان الأودية وتجمعات المياه واتباع إرشادات وتعليمات الجهات المختصة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحثت مستخدمي الطرق على متابعة حالة الطقس قبل التحرك بالمركبة، وخفض السرعات على الطرق وترك #مسافة_أمان كافية بين المركبات، وأكدت خطورة قيام السائق بالتصوير أو الانشغال بغير الطريق، مشددةً على ضرورة التقيد بالسرعة المحددة والموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية بالطرق.