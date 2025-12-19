«شرطة حتا» تحذر من تسلُّق الجبال وارتياد الأودية

أكد مدير مركز شرطة حتا بالوكالة، العقيد علي عبيد البدواوي، جاهزية المركز للتعامل مع بلاغات الحوادث الطارئة، سواء في المناطق الجبلية والأودية، أو التعامل مع الحوادث المرورية، خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، داعياً إلى توخي الحذر، والابتعاد عن المناطق الجبلية ومجاري المياه، وعدم عبور الأودية، تفادياً لتعريض الأرواح للخطر.

كما حذّر من ممارسة رياضة تسلُّق الجبال أو الصعود إليها أو ارتياد الأودية، ووجَّه بالاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999، في حال وقوع حالات طارئة، مع وصف المكان بدقة من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ، لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، وأشار إلى الإعلان عن إغلاق المهرجان يومَي الخميس والجمعة.