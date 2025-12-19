رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على قطر الفرحة والعزة والازدهار».

وأضاف سموه: «مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بروابط التاريخ المشترك والأخوة الراسخة، ونتطلع إلى مستقبل تتسع فيه آفاق التعاون فيما بيننا لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين والمنطقة».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر الشقيق بمناسبة يومهم الوطني»، وأضاف سموه: «نسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار.. وأن يحفظ شعب قطر وقيادتها ويديم عزهم ومجدهم».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نشارك الأشقاء في دولة قطر فرحتهم باليوم الوطني، ونبارك للقيادة وللشعب هذه المناسبة الغالية، متمنين لهم دوام التقدّم والازدهار».

وأضاف سموه: «الإمارات وقطر.. علاقات تاريخية ومصير مشترك».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة ، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

