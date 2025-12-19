مكتوم بن محمد: تجمعنا مع قطر تقاليد صنعت ماضينا وقِيَم واحدة تصنع حاضرنا

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن الإمارات وقطر يجمعهما تاريخ وتقاليد صنعت الماضي، ورؤى مشتركة وقِيَم واحدة تصنع الحاضر، وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني، ونتمنّى لها دوام الرفعة والمجد والتطور والنجاح».

وأضاف سموه: «يجمعنا مع قطر الشقيقة تاريخ وتقاليد صنعت ماضينا، ورؤى مشتركة وقِيَم واحدة تصنع حاضرنا، وطموح وأحلام تجمع شعبينا وتوحّد جهودنا وترسم مستقبلنا، ومعاً سنواصل المسير لتحقيق هذه الرؤى والطموحات، وكل عام وقطر بألف خير».