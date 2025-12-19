لطيفة بنت محمد: قطر تسطّر بفخر مسيرة شعب طموح وقيادة حكيمة

هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني.

وقالت سموها في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كل عام وقطر في عزٍ ورفعة، تسطّر بفخر مسيرة شعب طموح وقيادة حكيمة».

وأضافت سموها: «نبارك لهم يومهم الوطني المجيد، ونجدد اعتزازنا بما يجمعنا من تاريخ مشترك، وما يوحدنا من رؤى نحو مستقبل مزدهر لشعبينا وبلدينا».