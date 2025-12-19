حمدان بن محمد: كل عام وقطر من مجد إلى مجد ومن ازدهار إلى ازدهار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات وقطر يجمعهما تاريخ مشترك، وقِيَم واحدة، وروابط أخوّة.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نشارك أهلنا في قطر فرحتهم باليوم الوطني.. تاريخ مشترك، وقيم واحدة، وروابط أخوّة تجمعنا».

وأضاف سموه: «نبارك لأخي سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، وللحكومة والشعب القطري الشقيق هذه المناسبة الوطنية، ونسأل الله أن يحفظ قطر وأهلها. وكل عام وأنتم من مجدٍ إلى مجد، ومن ازدهار إلى ازدهار».