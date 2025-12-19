أحمد بن محمد: فخورون بمتانة العلاقات الإماراتية القطرية

هنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، دولة قطر بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة، نبارك لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني وللشعب القطري العزيز هذه المناسبة الوطنية الغالية».

وأضاف سموه: «فخورون بمتانة العلاقات الإماراتية القطرية، ونمضي معاً، في ظل قيادة البلدين، نحو تعزيزها وتوسيع آفاق التعاون بما يعود بالخير والازدهار على الشعبين الشقيقين».