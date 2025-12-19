«مؤسسة حمدان بن راشد» تختتم فعاليات ملتقى مهارات الغد الشتوي 2025

اختتمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية فعاليات ملتقى مهارات الغد الشتوي 2025، الذي نظّمه مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، وشكّل منصة تعليمية متخصصة، هدفت إلى تنمية مهارات الطلبة العلمية والتقنية، وتعزيز التعلم التطبيقي، ودعم الموهبة والابتكار لدى الفئات العمرية من 10 إلى 22 عاماً، من خلال مجموعة متكاملة من البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة.

وتضمن الملتقى أكثر من 10 برامج تدريبية متخصصة، توزعت على مساري الموهبة والابتكار، شملت برامج تأسيسية وتطبيقية، مثل Smart TECH Explorers، وHumanoid Robot، وFirst LEGO League، وCubeSat، وThe 5 Buckets، إلى جانب برامج ابتكارية ركزت على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المجتمعية، والزراعة الرقمية، من بينها AI Smart Air Monitor، وCommunity Arcade Challenge، وDigital Green Farm، وذلك ضمن بيئات تعليمية مهيأة للتعلم القائم على المشاريع والعمل الجماعي.

وأكدت المؤسسة أن «ملتقى مهارات الغد الشتوي» يأتي ضمن برامجها المستمرة لدعم الموهبة والابتكار، وتطوير نماذج تعليمية حديثة تُسهم في إعداد جيل يمتلك الكفاءات العلمية والتقنية اللازمة لمواكبة متطلبات المستقبل.