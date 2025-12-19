5 تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة في دبي

أعلنت شركة «باركن» إطلاق خمسة تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة في دبي، عبر تطبيقها الذكي، بهدف توفير تجربة ركن مريحة وسلسة للمواطنين والمقيمين والزوار.

وأكدت أن التصاريح الجديدة تشمل «سكن إماراتي»، و«كبار المواطنين»، و«أصحاب الهمم» بأنواعها الثلاثة (دائم ومؤقت وسائح)، إضافة إلى «حالات مرضية خاصة» و«سكن خليجي».

وأوضحت في تقرير لها عبر منصاتها الرقمية، أن تصريح «سكن إماراتي» يوفر للمواطنين ركن مركباتهم في المواقف العامة ضمن نصف قطر 500 متر من مسكنهم، مع اشتراط ربط التصريح بالمركبات المسجلة باسم صاحب التصريح، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى، ويختلف عدد المركبات المسموح بتسجيلها بحسب حجم السكن، من مركبتين للشقق الصغيرة، إلى خمس مركبات للفيلات الكبيرة.

أما تصريح «كبار المواطنين» فيتيح للمواطنين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً ركن المركبات في المواقف العامة مجاناً، مع إمكانية تسجيل مركبة أساسية وأربع مركبات ثانوية، على أن يتم تفعيل مركبة واحدة في كل مرة، مع الالتزام بعدم استخدام التصريح في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو لجهات أخرى.

وتشمل تصاريح «أصحاب الهمم» ثلاثة خيارات، الدائم والموقت والسائح، حيث يتيح التصريح الدائم للمواطنين والمقيمين ذوي الإعاقة الدائمة، ركن المركبات في المواقف العامة والمخصصة لأصحاب الهمم وربط خمس مركبات حداً أقصى، مع تفعيل واحدة في كل مرة، بينما يمنح التصريح المؤقت المخصص للإعاقة المؤقتة، إمكانية الاستفادة لمدة تصل إلى سنة وربط خمس مركبات مع تفعيل واحدة فقط، أما تصريح السائح فيسمح للزوار من أصحاب الإعاقة بركن مركبتهم لمدة تصل إلى 60 يوماً وربط مركبة واحدة فقط، مع إمكانية التجديد أو التعديل خلال فترة الإقامة.

ويوفر تصريح «الحالات المرضية الخاصة» مواقف مجانية بالقرب من المنشآت الطبية، ضمن نصف قطر 500 متر من مكان العلاج، لتسهيل الوصول إلى المستشفيات خلال فترة العلاج، ويشمل ذلك المواطنين والمقيمين ممن لديهم حالات مرضية خاصة، ويذهبون إلى المستشفى بشكل منتظم، مع تقديم تقرير طبي حديث يحدّد وضع المريض ومكان العلاج، وإثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة في دبي للمقيمين.

كما يمكن لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من تصريح «سكن خليجي» الذي يتيح ركن المركبات ضمن نصف كيلومتر من مسكنهم، على أن يكون التصريح مرتبطاً بالمركبات المسجلة باسم صاحب التصريح، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت شركة «باركن» أن التصاريح متاحة مجاناً عبر تطبيقها، ما يتيح للمستخدمين الاطلاع على الخيارات وإصدار التصاريح بسهولة، تعزيزاً لتجربة التنقل.