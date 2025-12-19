شرطة أبوظبي تُحذّر من ملصقات الباركود «QR» الاحتيالية

حذّرت شرطة أبوظبي من انتشار ملصقات أكواد (QR) غير معتمدة، مشيرة إلى أنها تُستخدم في عمليات احتيال إلكتروني، تهدف إلى سرقة البيانات البنكية والشخصية للمستخدمين.

وأكدت أن بعض المحتالين يعمدون إلى وضع ملصقات مزيفة، تشبه الأكواد الرسمية، على أجهزة الدفع في بعض الأماكن، أو على اللوحات الإرشادية، بحيث يتم توجيه المستخدم إلى مواقع وهمية تطلب إدخال بيانات البطاقة أو المعلومات الشخصية، ما يُعرّضه لخطر الاختراق والاحتيال المالي.

وشدّدت الشرطة على ضرورة الدفع عبر التطبيقات الرسمية المعتمدة أو القنوات الحكومية الموثوقة فقط، وعدم مسح أي رمز (QR) غير واضح المصدر، أو غير مذكور ضمن اللوحات الرسمية.

كما دعت إلى التأكد من اسم الجهة المشغّلة قبل إتمام أي عملية دفع، وعدم إدخال أي بيانات بنكية عبر روابط غير موثوقة، والإبلاغ فوراً عن أي ملصقات مشبوهة أو محاولات احتيال عبر القنوات الرسمية.