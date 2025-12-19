90 رقماً مميزاً في مزاد «طرق دبي» للوحات المركبات 27 الجاري

تطرح هيئة الطرق والمواصلات في دبي 90 رقماً ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة، من الفئات (AA – BB – CC - K-N-O-R-T-U-V-W-X-Y-Z)، أبرزها الأرقام السوبر AA25 وBB12 وBB30 في المزاد العلني الـ120.

وسيُقام المزاد في 27 ديسمبر الجاري، ويبدأ التسجيل فيه يوم 22 من الشهر نفسه، وذلك في قاعة «الجود» بفندق هيلتون دبي الحبتور سيتي، في الساعة 4:30 عصراً، وتشترط المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في دبي، وإيداع شيك تأمين بمبلغ 25 ألف درهم.