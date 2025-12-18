محمد بن راشد يهنئ المغرب بفوزها بكأس العرب.. "مباراة مميزة أمتعت الملايين"

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المغرب على فوزها بكأس العرب.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "كل التهنئة للشعب المغربي الشقيق.. ولجلالة الملك محمد السادس فوز المنتخب المغربي المستحق بكأس العرب..

مباراة مميزة أمتعت الملايين.. وروح رياضية عالية.. منتخب مغربي نفخر به.. ومنتخب أردني نفرح به".

وتابع سموه قائلا: "تقديرنا لدولة قطر وأميرها على هذه البطولة الغالية .. التي جمعت العرب .. وأمتعت العرب .. وأفرحت الشعوب العربية" .