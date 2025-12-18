محمد بن زايد يهنى ملك المغرب وشعبها بالفوز بكأس العرب
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم.
وقال سموه ، في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ أخي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العرب فيفا قطر 2025 لكرة القدم، بعد أداء متميز وروح رياضية عالية لفريقي المغرب والأردن. وأشيد بالتنظيم الناجح للبطولة من قبل دولة قطر الشقيقة، وأتمنى للجميع التوفيق في المنافسات المقبلة".
