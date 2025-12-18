إعفاء مستخدمي المواقف العامة في الشارقة من الرسوم حتى غدٍ الجمعة

أعلنت بلدية مدينة الشارقة إعفاء مستخدمي المواقف العامة من الرسوم، وذلك نظرًا للأحوال الجوية غير المستقرة وحرصًا على التيسير على سكان الإمارة وزوّارها.

وأفادت البلدية أن الإعفاء يبدأ اعتبارًا من مساء اليوم الخميس ويستمر حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 19 ديسمبر 2025، ويشمل جميع المواقف العامة في إمارة الشارقة، بما في ذلك المواقف الخاضعة للرسوم طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، والمبيّنة باللوحات الإرشادية الزرقاء.

وأوضحت البلدية أن الإعفاء يتضمن أيضا مواقف الساحات الذكية في عدد من المواقع الحيوية، من بينها الحدائق المعلقة، وبحيرة الحفية، وسد الرفيصة.

وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتعزيز سلامة الجمهور والتخفيف من الأعباء خلال التقلبات الجوية، داعية الجميع إلى توخي الحيطة والحذر واتباع تعليمات الجهات المختصة حفاظًا على السلامة العامة.