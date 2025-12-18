طقس الإمارات غداً.. انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع أمطار مختلفة الغزارة

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً غير مستقر وغائما جزئياً إلى غائم تتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البرد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وحركتها جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، وسرعتها / 20 إلى 40 تصل إلى 60 كم/س.

والموج في الخليج العربي مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:48، والمد الثاني عند الساعة 02:20، الجزر الأول عند الساعة 19:38، والجزر الثاني عند الساعة 06:07.

وفي بحر عمان مضطرب خاصة مع السحب، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:11، والمد الثاني عند الساعة 22:21

والجزر الأول عند الساعة 15:08، والجزر الثاني عند الساعة 04:05

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 22 17 90 40

دبي 23 16 90 45

الشارقة 21 15 85 40

عجمان 24 14 90 35

أم القيوين 23 15 90 50

رأس الخيمة 22 14 85 50

الفجيرة 24 16 80 40

العـين 22 12 80 40

ليوا 21 14 80 30

الرويس 21 15 80 50

السلع 19 13 80 40

دلـمـا 20 18 70 30

طنب الكبرى / الصغرى 21 17 90 40

أبو موسى 22 18 85 45