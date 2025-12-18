بلدية دبي تصدر ارشادات احترازية خلال التقلبات الجوية

أصدرت بلدية دبي، مجموعة من الإرشادات الاحترازية خلال الحالة الجوية تشمل: تأمين وعزل كافة التوصيلات الكهربائية داخل المنازل والمباني، وتنظيف المصارف الداخلية للأمطار، وتجنب استخدام مناهل صرف مياه الصرف الصحي، وتثبيت الأثاث الخارجي وإزالة المواد التي قد تتطاير، وتجنب المشي بجانب الأشجار واللوحات غير الثابتة والأسوار المؤقتة والمواقع الإنشائية، وعدم الدخول أو المشي في مواقع تجمعات المياه، والإبلاغ عنها وعن تساقط الأشجار عبر 800900 أو الواتساب.

ودعت البلدية، إلى توخي الحذر خلال التقلبات الجوية الحالية، مؤكدة أهمية تجنب والابتعاد عن الشواطئ والالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت البلدية أن سلامة المجتمع تأتي على رأس الأولويات.