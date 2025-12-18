«طرق دبي»: 14 إجراءً مهماً للسلامة والحد من الحوادث أثناء القيادة في الأمطار

حثّت هيئة الطرق والمواصلات في دبي السائقين على الالتزام بإجراءات السلامة أثناء القيادة في الظروف الجوية الماطرة، مؤكدة على ضرورة اتباع ممارسات القيادة الآمنة لحماية السائقين والركاب وضمان السلامة على الطرق.

وأوضحت الهيئة أن هناك 14 إجراءً رئيسيًا يجب مراعاتها أثناء القيادة في الأمطار، تشمل:

- التأكد من صلاحية المكابح والإطارات والمصابيح الأمامية والحرص على فحص مستوى سائل تنظيف الزجاج في الخزان المخصص له بالمركبة قبل الانطلاق في لضمان قيادة آمنة.

-الحرص على زيادة مسافة الأمان بين مركبتك والمركبة التي أمامك.

-تفقّد حالة ماسحات المطر في المركبة قبل الخروج إلى الطريق سواء أكانت رحلتك قريبة أم بعيدة، واحرص على أن تكون نوافذ المركبة والمرآة نظيفة واستخدم المساحات والإضاءة الخارجية، لتزيد من وضوح الرؤية.

راقب سرعتك باستمرار، وقد بحذر ولا تتخط السرعة المحددة لضمان سلامتك. قد تكون سرعتك أكثر مما تظن، وإذا كان الأمر كذلك فاخفض السرعة تدريجياً، لا تحاول زيادة سرعتك بتجاوز مركبة بطيئة أمامك، أو الابتعاد عن مركبة خلفك، لأن الطرق المبتلة تساهم في زيادة احتمالية انزلاق المركبة وتقلل من كفاءة المكابح.

التزم بالإشارات المرورية في كل الأوقات ولا تنطلق بسرعة عند رؤية الضوء الأخضر لتحافظ على ثبات المركبة، وانتبه لعلامات الطوارئ أو الإشارات التحذيرية قبل دخول الأنفاق أو الاقتراب من مناطق المياه العالية، حيث ستوفر هذه معلومات حيوية عن الظروف المقبلة.

-أشعل الأضواء الأمامية واعطِ المركبات الأخرى مساحات أكبر لتجنب الحوادث.

-استخدم مصابيح الضباب، والمصابيح العادية للمركبة، لكن لا تستخدم أضواء المصابيح العالية حيث يتم انعكاس أضواء المصابيح في الأجواء الضبابية مما يتسبب في انعدام الرؤية لك وللمركبات القادمة من الاتجاه المعاكس.

-لا تستخدم إشارات الضوء الرباعية إلا في الحالات الطارئة، لأن استخدامها لمجرد القيادة تحت المطر لا يسمح لك بتنبيه السائقين عندما تتعرض لموقف طارئ.

-كن صبورًا وخطط لوقت سفر إضافي؛ غالبًا ما تؤدي الظروف الممطرة إلى تأخيرات في المرور وتقليل سرعات القيادة.

-ابتعد عن مناطق تجمع مياه الأمطار وقد المركبة بتمهل في الشوارع المبللة، فإذا واجهت مياه تتدفق عبر الطريق أو مياه راكدة، تقدم بحذر، قد يكون من الصعب تقدير عمق المياه، ويمكن أن تجرف السيارات في أقل من 12 بوصة من الماء المتحرك، إذا بدت المياه عميقة جدًا أو كانت تتدفق بسرعة، فإن النهج الأكثر أمانًا هو العودة وإيجاد طريق بديل.

-لا توقف مركبتك على الطريق أو بالقرب من خط السير، كي لا تكون أول المشاركين في حادث متتالي مع المركبات القادمة من الخلف.

-كن حذرًا بشكل خاص عند التقاطعات حيث يمكن أن تختلط الزيوت بالماء، مما يخلق أسطحًا زلقة بشكل استثنائي.

-أثناء القيادة في نفق، حاول البقاء في نفس المسار حيث قد يصعب رؤية علامات المسارات إذا كان النفق مغمورًا بالماء أو ضعيف الإضاءة.

-بعد المرور بمياه عميقة أو نفق مبلل، اختبر الفرامل بسرعة منخفضة بمجرد أن يكون ذلك آمنًا. يمكن للماء أن يجعل الفرامل أقل فعالية حتى تجف.