الأول من يناير عطلة حكومة دبي بمناسبة رأس السنة الميلادية 2026

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2026 ستكون يوم الخميس الموافق 01 يناير 2026، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الجمعة الموافق 02 يناير 2026، ويكون يوم الجمعة عملاً عن بُعد للموظفين الذين تسمح طبيعة وظائفهم بأداء مهامها عن بُعد.

واستثنت الدائرة، في تعميمها الصادر بهذا الشأن، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي يعمل موظفوها بنظام المناوبات، أو التي ترتبط وظائفها بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرِّر تلك الجهات مواعيد العمل للفئات المستثناة بما يتناسب مع متطلباتها التشغيلية، وبما يضمن حسن سير العمل بانتظام خلال هذه العطلة، واستمرار تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.

وبهذه المناسبة، تقدّمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي بأصدق التهاني والتبريكات إلى قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، متمنيةً للجميع عاماً جديداً حافلاً بالإنجازات والنجاحات.