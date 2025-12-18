دبي تستقبل عام 2026 بـ 48 عرضًا للألعاب النارية موزعة على 40 موقعًا

تستعد إمارة دبي لاستقبال العام الميلادي الجديد 2026 بسلسلة من عروض الألعاب النارية المبهرة، التي تُقام تحت الإشراف المباشر لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية المعنية بتنظيم وإصدار تصاريح الفعاليات الكبرى في الإمارة بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة بكل نوع من الفعاليات.

ومن المخطط أن تتلألأ سماء دبي لهذا العام بأكثر من 48 عرضًا للألعاب النارية موزعة على 40 موقعًا، بما يتيح لسكان وزوار الإمارة من أفراد وعائلات فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في عدد كبير من المعالم والوجهات السياحية والترفيهية.

وتشمل المواقع المستضيفة لعروض الألعاب النارية مجموعة واسعة من أبرز معالم دبي، بزيادة وتنوع عن العام الماضي وهي:

برج خليفة، برج العرب، برواز دبي، مدينة إكسبو دبي، القرية العالمية، فندق جميرا بيتش – مجموعة جميرا، بلوواترز (ذا بيتش – جي بي آر)، السيف، دبي فستيفال سيتي، دبي باركس آند ريزورتس، حتا، دبي كريك هاربور، شاطئ جي 1 – لامير، منتجع باب الشمس الصحراوي، مدينة جميرا، مرسى العرب، واحة المرموم، نادي المرابع العربية للجولف، تاون سكوير – نشاما، توب غولف دبي، منتجع وسبا لو رويال ميريديان بيتش، أتلانتس النخلة، منتجع سوفيتل دبي النخلة، فندق بارك حياة دبي، فندق ون آند أونلي رويال ميراج، منتجع ون آند أونلي النخلة، منتجع فورسيزونز – جميرا بيتش، فندق فورسيزونز – مطعم ناموس، استاد دبي الدولي، فندق فايف نخلة جميرا، منتجع بولغاري آند ريزيدنسز، فندق العنوان مونتغمري دبي، جيه إيه فندق شاطئ جبل علي، بلازو فيرساتشي دبي، منتجع بانيان تري دبي، نيكي بيتش ريسورت آند سبا، عقارات جميرا للجولف، نادي الإمارات للجولف، فندق فوكو موناكو – جزر العالم، ونادي ترامب الدولي للجولف.

وفي هذا السياق، قال خليفة إبراهيم السليس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية:

يأتي دور المؤسسة في تصريح وتنظيم عروض الألعاب النارية والإشراف عليها خلال احتفالات رأس السنة الميلادية 2026 ضمن نهج استباقي نعتمده بدءًا من إصدار تصاريح الألعاب النارية وصولًا إلى الإشراف الميداني الكامل على العروض لضمان جاهزية المواقع، ومتابعة التزام الشركات بالكميات المعتمدة، وسلامة مراحل التنفيذ.

مؤكداً بأن تعاون الجهات الأمنية والشركاء في هذا الحدث الكبير هو جزء لا يتجزأ من نجاح دبي كأيقونة للاحتفالات الفريدة والمبهرة والآمنة في ذات الوقت. والتي تضع أمن وسلامة الجمهور خلال العروض على قائمة الأولويات.

وأكدت مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية على أهمية التزام الجمهور بكافة التعليمات والإرشادات المقدمة من قبل فرق الأمن والمنظمين لضمان سير العرض بشكل آمن حرصًا على توفير تجربة احتفالية آمنة للجميع، ومنها:

1. عدم دخول المناطق المحظورة:

o يُمنع دخول او الاقتراب من المناطق المحظورة أو مناطق إطلاق الألعاب النارية أو أي أدوات أو مواد قابلة للاشتعال.

2. الحفاظ على مسافات الأمان المحددة:

o الالتزام بالمسافات المقررة من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة الأشخاص وعدم تعرض الأشخاص لأي خطر.