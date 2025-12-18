شرطة دبي: 22 نقطة تمركز لفرق الإنقاذ "البرية والبحرية" للتعامل مع التقلبات الجوية

أكد مدير إدارة البحث والإنقاذ في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في شرطة دبي العقيد خالد الحمادي جاهزية فرق البحث والإنقاذ للتعامل مع حالات الطوارئ خلال التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وذلك عبر التواجد في 22 نقطة تمركز "برية وبحرية"، حيث تتواجد فرق الإنقاذ البرية في 13 نقطة تمركز على مستوى الإمارة من بينها حتا، فيما تتواجد فرق الإنقاذ البحرية في 9 نقاط تمركز على مستوى السواحل للتعامل مع أي حالة طارئة.

وأشار إلى أن فرق الإنقاذ البرية مزودة بكافة الشاحنات والدوريات التخصصية ذات الدفع الرباعي بمختلف أنواعها، وكافة المعدات والتقنيات الحديثة الخاصة بعمليات الإنقاذ مثل الأجهزة الهيدروليكية المستخدمة في رفع الأوزان الثقيلة، والمقصات والمناشير، وغيرها، إلى جانب توفير 120 رافعة بالتعاون مع مزادات الإمارات للتعامل مع أي حالة طارئة.

وبين أن فرق الإنقاذ البحري بدورها جاهزة للتعامل مع أي حوادث خلال التقلبات الجوية وعلى مدار الساعة، وأنها تُسير الدوريات من أجل سرعة الاستجابة مع أي حوادث في المناطق البحرية والأودية، مشيراً إلى أن هذه الفرق مزودة بكافة الزوارق التخصصية والدراجات والمنقذين والضفادع البشرية المدربة للتعامل مع أي طارئ.

وحث العقيد الحمادي على الاستجابة للتعليمات والتوجيهات التي تنشرها شرطة دبي ومختلف الجهات الحكومية، داعياً أفراد الجمهور إلى الاتصال بمركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي على الرقم 999 في حال وقوع حالات طارئة، وأن يتم وصف المكان بدقة وبوضوح من أجل الاستجابة السريعة للبلاغ لما لذلك من أهمية بالغة في مساعدة المحتاجين، متمنياً للجميع السلامة والأمان.