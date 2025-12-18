«باركن» تطلق 7 تصاريح جديدة ومجانية للمواقف العامة في دبي

أعلنت شركة «باركن» عن إطلاق 7 تصاريح مجانية جديدة للمواقف العامة عبر تطبيقها الذكي في دبي، لتسهيل ركن المركبات وتوفير تجربة مرنة وسلسة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء وتحسين تجربة التنقل في مختلف مناطق الإمارة.

وتشمل التصاريح الجديدة: «سكن إماراتي، كبار المواطنين، أصحاب الهمم (دائم، مؤقت، سائح)، حالات مرضية خاصة، وسكن خليجي»، وجميعها متاحة مجانًا للمستحقين، مع إمكانية ربط أكثر من مركبة واحدة بالتصريح وفقًا للفئة ونوع التصريح.

تصريح سكن إماراتي

يستفيد المواطنون من مواقف مجانية لمدة سنة، تشمل جميع المركبات المربوطة بالتصريح ضمن نصف قطر 500 متر من مسكنهم في المناطق التي تديرها باركن.

• الأهلية: المواطنون المقيمون في مناطق المواقف العامة الخاضعة للرسوم.

• المتطلبات: صورة عن سند الملكية أو عقد الإيجار المعتمد من إيجاري، وصورة عن شهادة ملكية المركبة باسم مالك المنزل أو أقاربه من الدرجة الأولى.

• الشروط: يرتبط التصريح بالمركبات، ويختلف عدد المركبات المسموح تسجيلها بحسب حجم المسكن، من مركبتين لشقة استوديو إلى خمس مركبات للفيلات الكبيرة.

تصريح كبار المواطنين

يوفر ركنًا مجانيًا للمواطنين فوق 60 عامًا في المواقف العامة.

• الأهلية: المواطنين الذين بلغوا سن 60 سنة فما فوق.

• المتطلبات: لا توجد متطلبات إضافية.

• الشروط: يمكن تسجيل مركبة أساسية وأربع مركبات ثانوية، مع تفعيل مركبة واحدة في كل مرة، ولا يُسمح باستخدام التصريح في المواقف المخصصة لأصحاب الهمم أو لجهات أخرى.

تصاريح أصحاب الهمم

تشمل ثلاثة أنواع: دائم، مؤقت، وسائح، وتتيح جميعها ركن المركبات مجانًا في المواقف العامة والمخصصة لأصحاب الهمم:

• الدائم: للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة الدائمة، مع إمكانية ربط خمس مركبات، وتفعيل واحدة في كل مرة، مع استخدام التصريح برفقة الشخص المعني فقط.

• المؤقت: صالح لمدة تصل إلى سنة، للمواطنين والمقيمين من ذوي الإعاقة المؤقتة، مع ربط خمس مركبات كحد أقصى، وتفعيل واحدة في كل مرة.

• السائح: للزوار من أصحاب الإعاقة، مع إمكانية ركن المركبة لمدة تصل إلى 60 يومًا، مع ربط مركبة واحدة فقط، والتجديد أو التعديل خلال فترة الإقامة.

تصريح الحالات المرضية الخاصة

يوفر مواقف مجانية بالقرب من المنشآت الطبية ضمن نصف قطر 500 متر من مكان العلاج، لتسهيل الوصول إلى المستشفيات خلال فترة العلاج.

• الأهلية: المواطنين والمقيمين ممن لديهم حالات مرضية خاصة ويذهبون إلى المستشفى بشكل منتظم.

• المتطلبات: تقرير طبي حديث يحدد وضع المريض ومكان العلاج، وإثبات الإقامة أو العمل أو الدراسة في دبي للمقيمين.

تصريح سكن خليجي

يستفيد أبناء دول مجلس التعاون الخليجي من مواقف مجانية ضمن نصف كيلو متر من مسكنهم في المناطق الخاضعة للرسوم.

• الأهلية: المقيمون من أبناء دول المجلس.

• المتطلبات: جواز السفر أو الهوية الإماراتية، سند الملكية أو عقد الإيجار، وشهادة ملكية المركبة باسم صاحب التصريح أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

وأكدت شركة باركن أن جميع التصاريح متاحة مجانًا عبر تطبيقها، مما يتيح للمستخدمين الاطلاع على جميع الخيارات وإصدار التصاريح بسهولة، بما يعزز تجربة التنقل ويقلل الوقت والجهد في البحث عن المواقف، ويأتي في إطار استراتيجية الشركة لتقديم خدمات مبتكرة وذكية لجميع فئات المجتمع في دبي.