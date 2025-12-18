مكتوم بن محمد يهنئ حكومة قطر وشعبها باليوم الوطني

هنأ سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، دولة قطر حكومة وشعبا بمناسبة اليوم الوطني القطري.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "نبارك لدولة قطر الشقيقة قيادةً وشعباً يومها الوطني ونتمنى لها دوام الرفعة والمجد والتطور والنجاح.

يجمعنا مع قطر الشقيقة تاريخٌ وتقاليد صنعت ماضينا، ورؤى مشتركة وقيمٌ واحدة تصنع حاضرنا، وطموحٌ وأحلام تجمع شعبينا وتوحّد جهودنا وترسم مستقبلنا، ومعاً سنواصل المسير لتحقيق هذه الرؤى والطموحات، وكل عام وقطر بألف خير."