محمد بن راشد يهنئ أمير قطر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنىء أخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وشعب قطر الشقيق بمناسبة يومهم الوطني.. نسأل الله أن يديم عليهم الأمن والأمان والاستقرار والازدهار. وأن يحفظ شعب قطر وقيادتها ويديم عزهم ومجدهم".