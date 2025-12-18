«الموارد البشرية» تدعو شركات القطاع الخاص إلى توخي الحيطة والحذر في مواقع العمل يومي الخميس والجمعة

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف إمارات الدولة إلى أخذ الحيطة والحذر في مواقع العمل، وذلك يومي الخميس والجمعة الموافقين 18 و19 ديسمبر، في ضوء الأحوال الجوية المتوقعة.

وأكدت الوزارة أهمية إعطاء أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين، مشددة على ضرورة الالتزام بتوفير اشتراطات الصحة والسلامة المهنية أثناء أداء العمل، وكذلك خلال تنقل العمال من وإلى مواقع العمل.

وتأتي هذه التوجيهات تأتي ضمن حرصها المستمر على حماية القوى العاملة، وضمان بيئة عمل آمنة في مختلف الظروف، داعية أصحاب العمل إلى متابعة المستجدات الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يضمن سلامة الجميع.

وتتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوباً برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن الدولة تشهد، اليوم، الخميس طقساً غير مستقر، يكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع وجود بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البَرَد على مناطق محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان، خصوصاً مع السحب.

وتوقع المركز أن يكون طقس الغد غير مستقر، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البَرَد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان، خصوصاً مع السحب.