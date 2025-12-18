الإمارات تتضامن مع بوليفيا وتعزي في ضحايا فيضان نهري إسبيخو وبيراي

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة بوليفيا متعددة القوميات الصديقة في ضحايا فيضان نهري إسبيخو وبيراي في منطقة إل تورنو التابعة لإقليم سانتا كروز في شرق البلاد، نتيجة الأمطار الغزيرة، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وإلحاق أضرار جسيمة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة بوليفيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم.