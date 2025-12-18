رئيس الدولة يهنئ أمير قطر وشعبها بمناسبة اليوم الوطني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أهنئ أخي الشيخ تميم بن حمد والشعب القطري الشقيق بمناسبة اليوم الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على قطر الفرحة والعزة والازدهار. مناسبة نجدد فيها الاعتزاز بروابط التاريخ المشترك والأخوة الراسخة، ونتطلع إلى مستقبل تتسع فيه آفاق التعاون فيما بيننا لما فيه الخير والنماء للبلدين والشعبين والمنطقة."