الإمارات واليابان تبحثان مستجدات العلاقات الثنائية وسُبل تعزيز التعاون المشترك

قام وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها ومبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، الدكتور سلطان أحمد الجابر، بزيارة رسمية إلى طوكيو خلال الفترة من 16 إلى 17 ديسمبر 2025، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات الثنائية مع كبار المسؤولين في الحكومة اليابانية، إلى جانب اجتماعات مع رؤساء عدد من الشركات اليابانية في القطاع الخاص، بحضور سفير الدولة لدى اليابان، شهاب أحمد الفهيم، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية بين البلدين.

والتقى خلال الزيارة وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي، حيث جرى التأكيد على عمق العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع دولة الإمارات واليابان، والحرص المشترك على تعزيزها، مع الإشادة بالتطور المستمر للعلاقة الثنائية في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

كما تم خلال اللقاء استعراض مسار التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بما يدعم الاستقرار، ويخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين.

والتقى مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، ريوسي أكازاوا، وناقش الجانبان خلال اللقاء مستجدات التعاون في قطاع الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وفرص التعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يشمل الطاقة والطاقة المتجددة، والتجارة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستثمار.

وتمت مناقشة آخر مستجدات المفاوضات الجارية بين دولة الإمارات واليابان للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين الصديقتين، بهدف ترسيخ الروابط التجارية والاستثمارية.