رئيس الدولة يفتتح «دورة ألعاب المستقبل 2025» في أبوظبي

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس «دورة ألعاب المستقبل 2025»، التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 23 من ديسمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف.

ورحّب صاحب السمو رئيس الدولة بالمشاركين في «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025»، متمنياً لهم التوفيق في منافساتهم.

وأكد سموه أن استضافة دولة الإمارات للدورة يجسّد مكانتها بوصفها مركزاً عالمياً للابتكار في مجال رياضة المستقبل، التي تلبي تطلعات الأجيال المقبلة، من خلال الدمج بين الرياضة والتكنولوجيا الحديثة، مشيراً سموه إلى أن الدورة تسهم في تعزيز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات.

وشهد الافتتاح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، فيصل عبدالعزيز البناي، ونائبة رئيس حكومة روسيا الاتحادية، تاتيانا غوليكوفا، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين ورؤساء الوفود المشاركة وضيوف الدولة.

ويشارك في فعاليات الدورة، التي تعقد بدعم «أدنوك»، أكثر من 850 متنافساً يمثلون 60 دولة، وتهدف إلى تقديم بيئة رياضية مبتكرة، تعزز البعدين الرقمي والبدني في المجالات الرياضية، فيما تعد الدورة الحالية أكثر التجمعات تنوعاً وتنافسية في عالم الرياضات الهجينة، حيث يلتقي التفوق البدني بالمهارة الرقمية والمنافسة الرياضية التقليدية مع الرقمية.

ويجسّد هذا النموذج الرياضي التقاطع بين التكنولوجيا والأداء الواقعي، ليقدم شكلاً جديداً من المنافسة الرياضية، من خلال دمج المنصات الرقمية المتطورة، وبيئات الألعاب التفاعلية مع الرياضات البدنية.

وتضمن حفل الافتتاح السلام الوطني لدولة الإمارات، وعروضاً بصرية، وسرداً قصصياً للرياضيين، بجانب فقرات قائمة على التكنولوجيا المتقدمة.

وأكد فيصل البناي، في كلمته الافتتاحية، التزام دولة الإمارات بالابتكار، وتمكين الشباب، وتطوير الرياضات المستقبلية، مشيراً إلى أن هذه الاستضافة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للرياضات الهجينة التي تجمع بين العالمين الرقمي والبدني.

وقال إن الحدث يتجاوز كونه منافسة رياضية، إذ تجسد ألعاب المستقبل الطريقة التي يعيش بها جيل اليوم ويتعلمها ويتنافس بها، متنقلًا بسلاسة بين العالمين المادي والرقمي، مشيراً إلى أن هذا الحدث يشكل منصة تُبرز المواهب الشابة، وتبني مهارات المستقبل، وتربط الرياضة بالابتكار بصورة هادفة.

