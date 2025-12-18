الأمطار مستمرة اليوم وغداً.. وانخفاض ملحوظ في «الحرارة»   

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الموجة الرئيسة للأمطار تستمر اليوم وغداً، امتداداً لما تشهده مناطق متفرقة من أمطار متفاوتة منذ ليل السبت الماضي، حيث تبدأ تأثيرات الأمطار من المناطق الغربية، وتتحرك تدريجياً لتؤثر على مدينة أبوظبي خلال آخر ليل اليوم وفجر الغد، ثم تمتد خلال نهار الجمعة لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية، وتقل كميات السحب خلال المساء والليل مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، محذراً من أن الرياح ستكون نشطة السرعة وقوية أحياناً، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما دعت شرطة أبوظبي السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة، والالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية.

وتفصيلاً، تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوباً برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأوضح المركز أن الدولة تشهد، اليوم، طقساً غير مستقر، يكون غائماً جزئياً إلى غائم، مع وجود بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البَرَد على مناطق محدودة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 60 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي ومضطرب الموج في بحر عمان، خصوصاً مع السحب.

وتوقع المركز أن يكون طقس الغد غير مستقر، ويكون غائماً جزئياً إلى غائم يتخلله بعض السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة يصاحبها البرق والرعد وحبات البَرَد على مناطق محدودة، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وسرعتها من 20 إلى 40 تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان، خصوصاً مع السحب.

وأشار إلى استمرار الطقس، بعد غدٍ، غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة تكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 30 تصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي، ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

ولفت إلى انخفاض احتمالية سقوط الأمطار، الأحد المقبل، مع استمرار الطقس غائماً جزئياً بوجه عام، فيما تظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، وسيكون الطقس رطباً ليلاً، وصباح الاثنين المقبل، على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كيلومتراً في الساعة، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي ومتوسط إلى خفيف الموج في بحر عمان.

ودعا المركز جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بإجراءات السلامة، واتباع تعليمات الجهات المختصة خلال هذه الفترة، مع تجنب التعرض المباشر للغبار والعوالق الترابية، وتوخي الحذر واتباع قواعد السلامة أثناء القيادة، وإغلاق النوافذ لمنع دخول الغبار إلى المباني، إضافة إلى متابعة نشرات الأحوال الجوية من الجهات الرسمية، مشيراً إلى أن الدولة تتأثر حالياً بامتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وفي السياق ذاته، حذّر المكتب الإعلامي لحكومة دبي من حالة تقلبات جوية تشهدها الإمارة، اليوم وغداً، مصدراً إرشادات للتعامل مع الحالة الجوية.

وأوضح المكتب الإعلامي، عبر منشور له على صفحته بمنصة «إكس»، أن الأمطار ستكون مختلفة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة، وتكون سرعة الرياح متفاوتة تصل إلى 65 كيلومتراً في الساعة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، ما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون حالة البحر بين الخفيفة والمتوسطة مع توقعات بارتفاع الموج إلى تسع أقدام في الخليج العربي وبحر عمان.

وبيّن أن إرشادات التعامل مع الحالة الجوية تشمل الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق الجبلية، وتجنب ارتياد البحر، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

ودعا إلى الاتصال بأرقام الطوارئ في دبي عند الحاجة: الدفاع المدني 997، الإسعاف 998، شرطة دبي 999، هيئة كهرباء ومياه دبي 991، هيئة الطرق والمواصلات بدبي 8009090، بلدية دبي 800900، دبي الصحية 80060.