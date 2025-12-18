رئيس الدولة ورئيس أذربيجان يبحثان العلاقات الثنائية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ورئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، أمس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها إلى الأمام بما يخدم التنمية المشتركة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وجاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس إلهام علييف، الذي يقوم بزيارة إلى دولة الإمارات، حضر خلالها افتتاح «دورة ألعاب المستقبل أبوظبي 2025».

وأكد الجانبان حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون، خصوصاً في المجالات التنموية والاقتصادية والاستثمارية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والاستدامة وغيرها، مشيرَين إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي وقّعها البلدان في يوليو 2025، تمثل نقلة نوعية في مسار علاقاتهما الاقتصادية، وستكون لها نتائج مهمة في إطار الشراكة التنموية المتطورة بينهما.

كما استعرض الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريماً لرئيس أذربيجان.

وحضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وكان الرئيس إلهام علييف قد وصل البلاد في وقت سابق، حيث كان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقدمة مستقبليه في مطار الرئاسة في أبوظبي.

ورحّب سموه بالرئيس الضيف، مؤكداً عمق العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان، وما تشهده من تطور مستمر في ظل حرص قيادتَي البلدين على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات.

