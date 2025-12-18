شرطة دبي تشدد على الالتزام بالقيادة الآمنة خلال التقلبات الجوية

أكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، العميد جمعة سالم بن سويدان، أهمية التزام قائدي المركبات بأقصى درجات الحيطة والحذر أثناء القيادة في ظل التقلبات الجوية المصاحبة لهطول الأمطار، لما تشكله من تحديات على سلامة مستخدمي الطريق وانسيابية الحركة المرورية.

وأوضح أن انخفاض مستوى الرؤية، وانزلاق المركبات، وتجمع المياه على بعض الطرق، تتطلب من السائقين الالتزام بالسرعات المحددة، وترك مسافة أمان كافية، والقيادة بهدوء وتأنٍ، مع تجنب أي سلوكيات خاطئة قد تزيد من احتمالية وقوع الحوادث، مشدداً على ضرورة التركيز الكامل على الطريق وعدم الانشغال بالهواتف أو التصوير.

ونوه العميد جمعة بن سويدان إلى أن شرطة دبي لن تتهاون في التعامل مع مظاهر القيادة الخطرة أو الاستعراض والتهور، لما تمثله من تهديد مباشر لحياة السائقين والآخرين، مؤكداً أن القوانين المرورية تطبّق بحق كل من يقود مركبته بطريقة تعرض السلامة العامة للخطر، بما في ذلك حجز المركبات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ودعا السائقين إلى التأكد من جاهزية مركباتهم قبل الانطلاق، لاسيما سلامة الإطارات والمكابح والمساحات والإنارة، واستخدام إشارات التنبيه بالشكل الصحيح.