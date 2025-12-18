تعاون بين بلدية دبي و«إكسبو دبي» لإنشاء مركز الابتكار في البناء والتشييد

وقّعت بلدية دبي مذكرة تفاهم مع مدينة إكسبو دبي للتطوير العقاري، لإنشاء مركز الابتكارات والأبحاث في مواد وأنظمة وتقنيات البناء والتشييد بمدينة إكسبو دبي، لدعم تقنيات الجيل الجديد في البناء والتنمية العمرانية وأنظمة المدن المستقبلية.

وترسّخ الاتفاقية - التي تم توقيعها بحضور كل من وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي الرئيس التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو دبي، ريم الهاشمي، ومدير عام بلدية دبي، المهندس مروان بن غليطة - مكانة دبي منصة عالمية لابتكار حلول المدن المستدامة ومستقبل العمران.

وسيعمل المركز على تفعيل مدينة إكسبو دبي كمختبر حي للابتكارات المتقدمة، لدعم البحث والتطوير الذي يعزز التنمية المستدامة، حيث يلتزم كلا الطرفين بتطوير مجمع ابتكارات الاستدامة في مدينة إكسبو دبي للتطوير العقاري، وهي مبادرة أطلقتها المدينة مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومركز رائد للنمو الصناعي المستدام، والتقنيات الخضراء ومنظومات الأعمال المستقبلية.

وسيسهم المركز في ربط الابتكارات بالتطبيقات العملية قبل طرحها في السوق، حيث سيضم منطقة للتجارب المخصصة لبناء نماذج تجريبية واختبارها، وسيدعم عمله ببيئة اختبار تنظيمية (ساندبوكس) تُشكّل إطاراً تنظيمياً يتيح اختباراً عملياً محدود النطاق لتقنيات وابتكارات البناء والتشييد، في بيئة خاضعة لإشراف بلدية دبي والجهات التنظيمية الأخرى.

كما سيسهم المركز في إعداد المعايير والاعتمادات واختبار ونشر التقنيات المتقدمة بما فيها مواد البناء المبتكرة والروبوتات والبناء بالوحدات المجَمَّعة والطباعة ثلاثية الأبعاد للمباني والبناء بالإطارات المعدنية الخفيفة والتوأم الرقمي والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ونمذجة معلومات البناء وحلول الاستدامة والحياد الكربوني، إضافة لدعم البيئات التنظيمية الاختبارية في مجال البناء والتشييد لتسريع التطبيق الآمن لتلك التقنيات في سوق البناء.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، المهندسة مريم عبيد المهيري: «تُرسّخ هذه الشراكة جهود بلدية دبي في تطوير قطاع بناء ذكي ومستدام ومتقدم عالمياً، وسيدعم إنشاء المركز بمدينة إكسبو دبي توجه البلدية نحو تشجيع استخدام مواد وأنظمة البناء الحديثة والمبتكرة بهدف رفع جودة المباني وتقليل زمن وتكلفة البناء، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة، وتقليل الانبعاثات وتقليل المخلفات الإنشائية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي، المهندس أحمد الخطيب: «سيسهم إنشاء مركز (ConTech Valley04) بمدينة إكسبو في دفع عجلة الابتكار في قطاع البناء، ما يعزز مسار التطور المبتكر والمسؤول على مستوى دبي ودولة الإمارات، وباعتباره جزءاً من مجمع ابتكارات الاستدامة، سيستقطب المركز رواد التخطيط الحضري المبتكر، مقدماً أحدث الحلول المستدامة التي تعود بالنفع على القطاع ككل، ما يجعله منظومة متكاملة تعزز التقدم والحفاظ على البيئة».