تقلبات جوية في دبي.. وإرشادات للتعامل معها

أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم، أن الإمارة ستشهد حالة من التقلبات الجوية، من اليوم وحتى الجمعة، مصدراً إرشادات للتعامل مع الحالة الجوية.

وبين أن الأمطار سوف تكون مختلفة الشدة على فترات متباعدة ومتفرقة، وتكون سرعة الرياح متفاوتة تصل إلى 65 كم في الساعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة بما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون حالة البحر بين الخفيفة والمتوسطة مع توقعات بارتفاع الموج إلى 9 أقدام في الخليج العربي وبحر عمان.

وأصدر المكتب الإعلامي مجموعة من الإرشادات للتعامل مع الحالة الجوية هي:الابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه خلال فترات هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق الجبلية، وتجنب ارتياد البحر، وتوخي الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة، ومتابعة التحديثات الصادرة عن الجهات الحكومية المختصة.

ودعا إلى الاتصال بأرقام الطوارئ في دبي عند الحاجة: الدفاع المدني 997، الإسعاف 998، شرطة دبي 999، هيئة كهرباء ومياه دبي 991، هيئة الطرق والمواصلات بدبي 8009090، بلدية دبي 800900، دبي الصحية 80060.