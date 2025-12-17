منصور بن محمد: حفظ الله البحرين وشعبها.. فرحتكم فرحتنا

هنّأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة، متمنياً لها دوام نعمة الأمن والتقدّم والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك للبحرين قيادة وشعباً بمناسبة العيد الوطني للمملكة، سائلين المولى عز وجل أن يديم عليها نعمة الأمن والتقدّم والازدهار».

وأضاف سموه: «فرحتكم فرحتنا.. حفظ الله البحرين وشعبها».