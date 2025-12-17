حمدان بن محمد: تربطنا بالبحرين أخوّة ومصير واحد وتاريخ مشترك

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الإمارات والبحرين تربطهما أخوّة ومصير واحد وتاريخ مشترك.

وقال سموه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في اليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، نبارك لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولحكومة البحرين وشعبها العزيز هذه المناسبة».

وأضاف سموه: «علاقة راسخة تجمع قادتنا وشعبينا، وتربطنا الأخوّة والمصير الواحد والتاريخ المشترك، نسأل الله أن يحفظ البحرين ويزيدها عزاً وازدهاراً، وكل عام والبحرين الشقيقة بخير».