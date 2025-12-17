رئيس الدولة ونائباه والحكام يهنئون ملك البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتَي تهنئة مماثلتين إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس وزراء مملكة البحرين الشقيقة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «أبارك لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق، العيد الوطني متمنياً للمملكة دوام التقدّم والتنمية».

وأضاف سموه: «في هذه المناسبة نستحضر عمق العلاقات الأخوية بين الإمارات والبحرين، وروابط التاريخ والمصير المشترك، ونؤكد أن علاقاتنا تزداد رسوخاً، وتُمثّل نموذجاً للترابط والتعاون والمحبة بين الأشقاء».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لأخي الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق، احتفالهم بالعيد الوطني المجيد.. نسأل الله أن يديم على البحرين الأمن والأمان والرخاء، وأن يكتب لشعبها المزيد من التقدّم والازدهار».

وأضاف سموه: «وتبقى البحرين قلب وعين.. ومحبة دائمة ومصير مشترك بإذن الله».

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «نبارك لمملكة البحرين الشقيقة، قيادة وشعباً، بمناسبة العيد الوطني، متمنين لها دوام الخير والتقدّم والازدهار».

وأضاف سموه: «تلتقي الإمارات والبحرين في مسيرة واحدة، يجمعها القرب والأخوة والتاريخ المشترك».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين الشقيقة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة.

