لطيفة بنت محمد: نعتز بما يجمعنا مع البحرين من روابط أخوة    

هنّأت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، قيادة مملكة البحرين وشعبها، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وقالت سموها في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «كل عام والبحرين تزداد رفعة ومجداً وازدهاراً، ونبارك لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل يومهم الوطني المجيد».

وأضافت سموها: «نعتز بما يجمعنا من روابط أخوة وتطلعات مشتركة، ونتطلع معاً لغدٍ يحمل المزيد من النجاحات والإنجازات».