أحمد بن محمد: نسأل الله أن يُديم على البحرين عزّها

هنّأ سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني للمملكة، متمنياً لها دوام الاستقرار والعزة.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «خالص التهاني وأصدق التبريكات لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ولشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة عيدهم الوطني».

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نسأل الله أن يُديم على البحرين استقرارها وعزّها، وأن يُديم محبتنا وأخوتنا».