استقبال المسافرين بختم «البحرين قلب وعين»

استقبلت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي المسافرين القادمين إلى الدولة بختم خاص يحمل عبارة «البحرين قلب وعين»، احتفاء باليوم الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

وشملت أجواء الاستقبال فعاليات تعكس روح المناسبة، وتُضفي طابعاً مميزاً على تجربة الوصول، من خلال توفير أعلام البحرين في منصات الجوازات، وتخصيص مسار خاص للقادمين، وارتداء موظفي المنافذ شالات وطنية، كما شاركت شخصيتا «سالم» و«سلامة» في الترحيب بالمسافرين، وظهرت البوابات الذكية بألوان العلم البحريني، إلى جانب توزيع الهدايا التذكارية، في صورة تعكس عمق التقارب الإنساني، وتجسّد روح الأخوّة بين البلدين.